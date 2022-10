Ancora una tragedia in mare, recuperati al largo di Lampedusa i corpi di quattro migranti

Cronaca 165

Ancora una tragedia in mare, recuperati al largo di Lampedusa i corpi di quattro migranti

Il corpo di una donna era in avanzato stato di decomposizione

Redazione

24 Ottobre 2022 18:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ancora-una-tragedia-in-mare-recuperati-al-largo-di-lampedusa-i-corpi-di-quattro-migranti Copia Link Condividi Notizia

Quattro corpi senza vita sono stati ripescati nelle acque antistanti Lampedusa dagli uomini della Capitaneria di porto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si tratterebbe di un uomo e tre donne. Uno dei cadaveri potrebbe essere della donna dispersa ieri, insieme ad altre tre persone, nell'ultima tragedia del mare avvenuta a una ventina di miglia dalla costa quando il barchino su cui viaggiavano una trentina di persone è affondato. In 26 sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto.

Gli altri tre cadaveri, invece, sono in avanzato stato di decomposizione, vittime di naufragi precedenti. Intanto proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi del naufragio di ieri. Oltre alle unità della Guardia costiera sono impegnate due motovedette della Guardia di finanza e un elicottero delle Fiamme gialle.(Foto archivio)



Quattro corpi senza vita sono stati ripescati nelle acque antistanti Lampedusa dagli uomini della Capitaneria di porto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, si tratterebbe di un uomo e tre donne. Uno dei cadaveri potrebbe essere della donna dispersa ieri, insieme ad altre tre persone, nell'ultima tragedia del mare avvenuta a una ventina di miglia dalla costa quando il barchino su cui viaggiavano una trentina di persone è affondato. In 26 sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto. Gli altri tre cadaveri, invece, sono in avanzato stato di decomposizione, vittime di naufragi precedenti. Intanto proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi del naufragio di ieri. Oltre alle unità della Guardia costiera sono impegnate due motovedette della Guardia di finanza e un elicottero delle Fiamme gialle.(Foto archivio)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare