Ancora una donna uccisa in Italia, carabiniere in pensione ammazza la moglie e si lancia dalla finestra

E' successo a Velletri, dove un ex brigadiere, in pensione dal 1996, avrebbe più volte colpito la moglie con un oggetto contundenteo

02 Ottobre 2021 17:18

E’ un ex brigadiere dell’Arma, in congedo dal 1996, l’uomo che a Velletri, comune dei Castelli Romani, prima avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe lanciato dalla finestra della loro abitazione. Si tratta di Paolo Ianniello, 72 anni, che - secondo quanto ipotizzato dai militari - avrebbe colpito più volte la moglie Lucia Massimo di 70 anni, con un oggetto contundente, e si sarebbe poi lanciato nel vuoto. Le indagini sull'omicidio-suicidio sono in corso. (Gds.it) (Foto archivio)



