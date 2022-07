Sport 167

Ancora un colpo di mercato della Nissa, arriva il difensore argentino Pablo Lucero

Lucero la prossima stagione vestirà la gloriosa maglia biancoscudata

Redazione

Grande colpo di mercato della NISSA F.C. che si assicura le prestazioni di uno dei difensori più forti che si trovano in circolazione tra l'Eccellenza e la Serie D. L’italo-argentino Pablo Lucero, classe 1993, la prossima stagione vestirà la gloriosa maglia biancoscudata. Un autentico capolavoro, quello messo a segno dal direttore sportivo Massimo Ferraro, che con grande pazienza, ha atteso il momento giusto per mettere a segno un colpo importantissimo, in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra.

Lucero proviene dalla Jonica FC che nella stagione appena conclusa, ha disputato i play off del girone B dell’Eccellenza, giungendo sino alla semifinale nazionale. Difensore possente con il "vizio" del gol, difficile da superare, possiede tecnica e forza, caratteristiche che lo rendono molto forte nei contrasti aerei in difesa rendendolo efficace in zona offensiva. Lucero in passato ha giocato anche con l’Enna, sempre in Eccellenza ed ha militato nella serie C argentina giocando in diversi club, tra cui il FC Canelas ed il Club Social.



