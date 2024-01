Cronaca 728

Ancora sangue sulle strade: un'ambulanza contro Tir, tre vittime e due feriti

La tragedia a Cimpello Sequals. Le vittime sono l'autista donna e il paziente dell'ambulanza coinvolta e il conducente del camion

Redazione

Tremendo incidente stradale oggi, martedì 2 gennaio, sulla Cimpello Sequals a Pordenone. Il bilancio, secondo le primissime informazioni, sarebbe tragico: cinque persone coinvolte, tre delle quali morte. Le vittime sono l'autista donna e il paziente dell'ambulanza coinvolta e il conducente del camion della Trans Ghiaia. L'autista del Tir era al suo primo giorno di lavoro, aveva preso il camion a Oderzo per poi andare alla cava di Valvasone a prendere ghiaia: faceva carico e scarico.

Due le persone rimaste ferite nello schianto, si tratta di una persona trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, in condizioni piuttosto serie. L'emergenza è scattata alle 14. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un suv Bmw X5, un'ambulanza e un tir, finito poi nella strada sottostante. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo elisoccorso, nonché alcune ambulanze. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.



