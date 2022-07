Cronaca 1016

Ancora sangue sulle strade siciliane, nell'agrigentino muore un motociclista di 66 anni

Non è ancora chiara la dinamica, ma da una prima ricostruzione l'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo

Redazione

Un motociclista di 66 anni è morto in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula», in territorio di Porto Empedocle, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli. Non è ancora chiara la dinamica, ma da una prima ricostruzione l'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo prima di finire a terra.Sul posto è atterrato l’elisoccorso ma per il sessantaseienne non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla strada statale 115 ter.(Gds.it)



