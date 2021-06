Cronaca 540

Ancora sangue sulle strade siciliane: muore un 14enne sulla Messina-Catania

Altre cinque persone sono rimaste ferite. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nel Messinese

Redazione

17 Giugno 2021 09:18

Un ragazzo di 14 anni morto e cinque persone ferite, alcune delle quali gravi, in un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada A18 Messina-Catania, tra Fiumefreddo e Giardini, in direzione di Messina. Ignota la dinamica dello scontro tra due auto. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, l’elicottero del 118, l’Anas e la Polizia stradale. Le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale, del Comando provinciale di Catania. L’autostrada è stata chiusa per ore nel tratto interessato.

Si tratta del secondo incidente mortale nel Messinese in poche ore. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, sull'autostrada Palermo-Messina, una vettura, che stava trasportando un'imbarcazione, è volata giù da un viadotto poco dopo lo svincolo per Milazzo, all'altezza di Pace del mela, mentre stava viaggiando verso lo Stretto.



