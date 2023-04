Cronaca 159

Ancora sangue sulle strade siciliane: 36enne di Capo d'Orlando muore in un incidente

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i familiari e il padre è stato colto da malore, sotto choc è stato anch'egli soccorso dai sanitari

Redazione

24 Aprile 2023 08:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ancora-sangue-sulle-strade-siciliane-36enne-di-capo-dorlando-muore-in-un-incidente Copia Link Condividi Notizia

Ancora una tragedia sulle strade, l'ennesima in Sicilia. Antonio Caputo, 36enne, è morto in un incidente stradale a Capo d'Orlando. Ieri sera stava transitando con la sua Ducati 1098 sulla strada che collega la via Consolare Antica con la via Trazzera Marina, in contrada Pissi quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva il rettilineo direzione monte mare e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Ad allertare i soccorsi, i passanti. Sul posto è giunta un'ambulanza e i carabinieri della stazione di Capo d'Orlando e della compagnia di Sant'Agata di Militello. All'arrivo dei sanitari, però, l'uomo era già morto: sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i familiari e il padre è stato colto da malore, sotto choc è stato anch'egli soccorso dai sanitari. I carabinieri hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo.

Antonio Caputo, così come si vede dal suo profilo Facebook, era appassionato di moto: diverse le foto pubblicate insieme alla moto con la quale ieri ha perso la vita. Diffusa la notizia della morte in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordare il 36enne." Ciao Tony bravissimo ragazzo...dai la forza ad Elisa ad andare avanti...rip", scrive Giuseppina Menotti. "Senza parole...ti avevo visto poche ore fa... sempre educato, gentile...un ragazzo come pochi", commenta Mariarosa Siracusa.



Ancora una tragedia sulle strade, l'ennesima in Sicilia. Antonio Caputo, 36enne, è morto in un incidente stradale a Capo d'Orlando. Ieri sera stava transitando con la sua Ducati 1098 sulla strada che collega la via Consolare Antica con la via Trazzera Marina, in contrada Pissi quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre percorreva il rettilineo direzione monte mare e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Ad allertare i soccorsi, i passanti. Sul posto è giunta un'ambulanza e i carabinieri della stazione di Capo d'Orlando e della compagnia di Sant'Agata di Militello. All'arrivo dei sanitari, però, l'uomo era già morto: sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i familiari e il padre è stato colto da malore, sotto choc è stato anch'egli soccorso dai sanitari. I carabinieri hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo. Antonio Caputo, così come si vede dal suo profilo Facebook, era appassionato di moto: diverse le foto pubblicate insieme alla moto con la quale ieri ha perso la vita. Diffusa la notizia della morte in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordare il 36enne." Ciao Tony bravissimo ragazzo...dai la forza ad Elisa ad andare avanti...rip", scrive Giuseppina Menotti. "Senza parole...ti avevo visto poche ore fa... sempre educato, gentile...un ragazzo come pochi", commenta Mariarosa Siracusa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare