Anche la scuola "Carducci" di San Cataldo parteciperò alle giornate Erasmusdays

Nelle due giornate, l’Istituto di San Cataldo ha programmato iniziative divulgative e conferenze nelle classi, filmati e spot, incontri pomeridiani

Redazione

La Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal Dirigente scolastico Salvatore Parenti, partecipa alle giornate dell’#Erasmusdays, che si svolgeranno in tutta Europa contemporaneamente, nei giorni 13 e 14 ottobre 2022. L’iniziativa promossa dall’Unione Europea e in Italia dall’INDIRE, ha lo scopo di sensibilizzare e favorire la più ampia partecipazione di alunni, docenti e famiglie ai programmi di scambio europeo e di mobilità nei paesi dell’U.E., offerti dal Programma Erasmus Plus. Nelle due giornate, l’Istituto di San Cataldo ha programmato iniziative divulgative e conferenze nelle classi, filmati e spot, incontri pomeridiani con i genitori e previsto interventi con partner esterni nella realizzazione di programmi di scambio e mobilità transnazionale. Per l’occasione, è stato progettato un logo relativo all’evento proposto dal prof. Leandro Janni.

L’Istituto “G. Carducci” ha progettato e realizzato parecchio, in questi ultimi due anni, al fine di favorire il processo di internazionalizzazione, e ha ricevuto finanziamenti per quasi 100.000 euro per realizzare un Programma di formazione all’estero dei docenti, iniziato a marzo e che si concluderà a novembre con l’ultima mobilità in Spagna. Inoltre, un nuovo progetto sarà avviato a novembre e coinvolgerà anche 18 alunni nelle mobilità all’estero. L’istituto ha aggiornato il proprio sito web con una specifica sezione “Erasmus”, ricca di informazioni, filmati e documenti disponibili per gli utenti. L’evento del 13/14 ottobre è curato dalle tre docenti referenti del Programma: prof.sse Eliana Amico e Monica Dellutri, coordinate dalla Prof.ssa Maria Pagano.



