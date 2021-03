Cronaca 514

Anche la Germania sospende l'uso del vaccino Astrazeneca: "Scelta precauzionale"

Il Governo federale, ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei)

15 Marzo 2021 15:46

La Germania ha annunciato la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il ministro della Salute tedesco ha parlato di “scelta precauzionale” in vista di ulteriori analisi su gravi eventi avversi su persone vaccinate con l’anti-Covid della casa farmaceutica britannica.

Il Governo federale, ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa, l’Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini.

In Italia, dopo la sospensione di un lotto nei giorni scorsi, la Procura di Biella ha disposto il sequestro di un altro lotto Astrazeneca a seguito della morte di un insegnante del conservatorio nella provincia piemontese.



