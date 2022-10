Attualita 593

Anche gli studenti del "Volta" di Caltanissetta partecipato all'esperimento "Il dentifricio dell'elefante"

Spettacolare la reazione chimica prodotta, dato l’altissimo numero di partecipanti perfettamente coordinati tra loro

Redazione

Sabato, primo ottobre, trentacinque studenti dell’I.I.S.S. “Alessandro Volta”, diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, hanno partecipato all’entusiasmante iniziativa Palermo World Record-PaWR, organizzata dalla Professoressa Antonella Maggio e dal Professore Antonio Palumbo Piccionello del Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Palermo. L’iniziativa è consistita nel radunare seicento persone, tra studenti e docenti provenienti da tutta la Sicilia, al fine di effettuare, in modo perfettamente sincrono, lo stesso esperimento scientifico, precisamente denominato “Il dentifricio dell’elefante”.

Spettacolare pertanto la reazione chimica prodotta, dato l’altissimo numero di partecipanti perfettamente coordinati tra loro. Un esperimento dunque da Guinness dei Primati, a cui gli studenti del “Volta” hanno partecipato con entusiasmo, accompagnati dalle professoresse Enza Nicosia ed Emilia Perricone, entrambe docenti di Scienze e Chimica. Le due docenti che, durante l’attività, hanno svolto il ruolo di Steward, hanno tenuto delle apposite lezione propedeutiche all’esperimento, spiegandone la procedura e guidando gli studenti ad effettuarne una prova, nel laboratorio di chimica dell’Istituto.

Palermo World Record-PaWR, con “Il dentifricio dell’elefante”, ha permesso agli studenti del “Volta” di approcciarsi al mondo universitario e di mettere in pratica le competenze laboratoriali, apprese durante il percorso scolastico. Valore aggiunto è stata certamente la modalità che ha caratterizzato l’iniziativa e che ha fortemente coinvolto i discenti in questo esperimento “di massa”, reso ancora più attrattivo dalla possibilità di essere coinvolti nel conseguimento di un Guinness dei primati .L’esito del tentativo di primato da Guinness sarà confermato a breve, in quanto si attende la certificazione da parte della commissione “Guinness World Records”, ma, in base alle opinioni di studenti e docenti, la sua ricaduta didattica è garantita. L’attività è inserita nell’ambito delle iniziative del PCTO, coordinate dalla prof.ssa Giusi Lima.



