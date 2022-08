Cronaca 1243

Anche a Caltanissetta e ad Enna le bollette di ristoranti, bar e attività finiscono in vetrina

Confcommercio aderisce all’iniziativa nazionale lanciata da Confcommercio che invita tutti gli esercenti ad esporre al pubblico, nelle vetrine delle proprie attività, le bollette del 2022 a confronto con quelle del 2021

Redazione

L'aumento del costo dell'energia sta mettendo a dura prova il mondo produttivo già da mesi. Così Fipe-Confcommercio ha lanciato l'iniziativa “Bollette in vetrina”, una grande operazione di trasparenza a livello nazionale per mostrare ai cittadini, ai clienti e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione drammatica le imprese sono costrette ad operare. Gli esercenti associati riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell'energia elettrica.

«E' una campagna nazionale della FIPE alla quale aderiamo con convinzione - dichiara il Presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna Maurizio Prestifilippo - Il caro energia è diventato un’emergenza prioritaria che impone l’intervento deciso di tutte le istituzioni e le forze politiche. Gli aumenti non accennano a rallentare ed erodono i margini di guadagno, mettendo a rischio la tenuta delle nostre imprese». Il Presidente Prestifilippo manifesta tutta la sua preoccupazione sull’inarrestabile fenomeno dei rincari: «La pandemia oggi è meno grave, ma non certamente risolta, e le due emergenze così ravvicinate rischiano di sommarsi con effetti pesantissimi per la nostra economia. La crescita inarrestabile dei costi energetici non è sostenibile dai bilanci delle imprese del terziario, che spesso lavorano con margini estremamente ridotti».

«Il Governo - continua il Presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna - dovrà trovare una rapida soluzione a questa emergenza; bisogna agire in fretta, prima che arrivi l’inverno e che la situazione diventi irreversibile. Non è possibile chiedere agli imprenditori di continuare a lavorare solo per pagare le bollette e le materie prime. Di questo passo saremo costretti a chiudere, anche perché i rialzi non accennano a fermarsi. Occorre fissare un tetto massimo al prezzo del gas e rivedere i meccanismi di formazione del prezzo dell’elettricità. Altrimenti le nostre imprese non riusciranno più a garantire il servizio».

Maurizio Prestifilippo chiede la collaborazione dei commercianti: «Confcommercio Caltanissetta Enna aderisce all’iniziativa “Bollette in Vetrina”. Invitiamo le attività commerciali e i pubblici esercizi a esporre sulle vetrine dei propri locali l’ultima bolletta di luce o di gas, o entrambe, e quelle relative allo stesso periodo di un anno fa; quindi invitiamo a fotografarle e pubblicarle sui loro social e sulle nostre pagine». Sui social di Confcommercio Caltanissetta Enna è stato creato uno spazio dedicato all’iniziativa con l’hashtag #confcommerciobolletteinvetrina e lì verranno pubblicate tutte le immagini delle imprese che aderiranno alla campagna “Bollette in vetrina”.



