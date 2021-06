Attualita 375

Anas, viadotto Cinque archi: al via l'installazione di nuove barriere di sicurezza

Da lunedì 14 giugno, lavori sulla carreggiata in direzione Catania, doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta

Redazione

11 Giugno 2021 18:26

Prosegue il piano di manutenzione da 850 milioni di euro in corso lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Lunedì 14 giugno saranno avviati i lavori per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza sul viadotto “Cinque Archi”, di lunghezza pari a circa 1500 metri, ubicato tra gli svincoli di Resuttano e Cinque Archi. Per consentire l’esecuzione degli interventi, la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa al traffico dal km 95,700 al km 97,300, con deviazione dell’intero traffico sulla carreggiata opposta, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione.



