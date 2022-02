Cronaca 2093

Anas, a febbraio lo svincolo di Caltanissetta della A19 di connessione con la Ss640 sarà aperto

Ieri mattina si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Caltanissetta, alla presenza delle Forze dell’Ordine

Redazione

Nel mese di febbraio, lo svincolo di Caltanissetta dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, di connessione con la nuova sede della statale 640, sarà aperto al traffico in configurazione definitiva. Ieri mattina si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Caltanissetta, alla presenza delle Forze dell’Ordine e delle amministrazioni interessate, al fine di concordare le modalità di regolazione della circolazione nelle due settimane che precederanno la riapertura. Da domenica 6 febbraio, infatti, sarà necessario interdire parzialmente lo svincolo di Caltanissetta, con chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania e della rampa in entrata per i veicoli diretti a Palermo.

Rimarrà possibile, invece, immettersi in autostrada verso Catania e anche, per i veicoli provenienti da Palermo, utilizzare lo svincolo per uscire dall’autostrada ed entrare a Caltanissetta.Durante i giorni di chiusura, tutti i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento o Caltanissetta potranno proseguire in autostrada fino allo svincolo di Ponte Cinque Archi, dove potranno invertire la marcia immettendosi in autostrada in direzione Catania per poi uscire allo svincolo di Caltanissetta. Si evidenzia che ai mezzi pesanti provenienti da Catania e diretti a Caltanissetta sarà fatto divieto di utilizzare lo svincolo di Enna.

I veicoli provenienti da Agrigento e Caltanissetta e diretti a Palermo potranno immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 640 in direzione sud, 122bis e 121. Inoltre, i veicoli provenienti da Gela dalla statale 626 e diretti a Palermo potranno imboccare l’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi percorrendo la statale 640 in direzione sud e le statali 122bis e 121. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



