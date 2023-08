Cronaca 1291

Orrore ad Anagni, durante una festa di compleanno diciottenni uccidono a calci una capretta "per divertimento"

Attorno gli amici si divertono e incitano il loro compagno a continuare e non fermarsi. Immagini di una violenza atroce

Redazione

29 Agosto 2023 15:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/anagni-durante-una-festa-di-compleanno-diciottenni-uccidono-a-calci-una-capretta-per-divertimento Copia Link Condividi Notizia

Festeggiano il compleanno uccidendo a calci una capretta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi (Frosinone). L'episodio è stato denunciato dal proprietario della struttura ai carabinieri. Gli autori della violenza, avvenuta nella serata di domenica, sono alcuni amici che, dopo il terribile episodio, hanno postato la scena sui social.

La violenza in un video

Un video, diffuso dall'edizione di Frosinone del "Messaggero", mostra i ragazzi mentre trasportano su una carriola una capretta, che viene poi lanciata da una finestra. Si vede poi uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l'animale fino a ucciderlo. Le immagini, rimosse per la crudezza, sono di un'atroce violenza. Si vede la capretta colpita ripetutamente fino alla morte.

Immagini atroci

L'animale si era lasciato avvicinare senza fare resistenza perché abituato alle visite delle famiglie con i bambini. Poi, la terribile violenza degli amici, che hanno terminato la loro festa con un gesto raccapricciante. Sempre in provincia di Frosinone nei mesi scorsi era stato segnalato un episodio simile: a Piedimonte San Germano un ragazzino era stato filmato mentre prendeva a calci un gatto.

Due video mostrano i calci

Due video che hanno fatto il giro dei social suscitando indignazione e rabbia. Nel primo si vede un ragazzo che, presa la rincorsa, colpisce violentemente a calci sulla testa la piccola capretta, mentre attorno i suoi amici si divertono, incitano il loro compagno a continuare, a non fermarsi. La capretta stramazza e una volta a terra si contorce, soffre, ma il ragazzo la colpisce di nuovo, ripetutamente, una, due, tre volte. La capretta indifesa perde i sensi, smette di respirare.

L'informativa dei Carabinieri alla procura del tribunale dei minori di Roma ha consentito l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di "uccisione di animali", dei due adolescenti. Il pm dopo la visione del filmati ha disposto l'avvio delle indagini e i carabinieri hanno iniziato ad ascoltare tutti coloro che erano presenti alla festa di compleanno. Molti adolescenti invece di porre fine allo scempio, incitavano l'amico a non fermarsi. Il reato di «uccisione di animali» è disciplinato dall'articolo 544 bis del codice penale che prevede una reclusione da quattro a due anni per chi causa, «per crudeltà e senza necessità» la morte di un animale.



Festeggiano il compleanno uccidendo a calci una capretta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi (Frosinone). L'episodio è stato denunciato dal proprietario della struttura ai carabinieri. Gli autori della violenza, avvenuta nella serata di domenica, sono alcuni amici che, dopo il terribile episodio, hanno postato la scena sui social. La violenza in un video

Un video, diffuso dall'edizione di Frosinone del "Messaggero", mostra i ragazzi mentre trasportano su una carriola una capretta, che viene poi lanciata da una finestra. Si vede poi uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l'animale fino a ucciderlo. Le immagini, rimosse per la crudezza, sono di un'atroce violenza. Si vede la capretta colpita ripetutamente fino alla morte. Immagini atroci

L'animale si era lasciato avvicinare senza fare resistenza perché abituato alle visite delle famiglie con i bambini. Poi, la terribile violenza degli amici, che hanno terminato la loro festa con un gesto raccapricciante. Sempre in provincia di Frosinone nei mesi scorsi era stato segnalato un episodio simile: a Piedimonte San Germano un ragazzino era stato filmato mentre prendeva a calci un gatto. Due video mostrano i calci

Due video che hanno fatto il giro dei social suscitando indignazione e rabbia. Nel primo si vede un ragazzo che, presa la rincorsa, colpisce violentemente a calci sulla testa la piccola capretta, mentre attorno i suoi amici si divertono, incitano il loro compagno a continuare, a non fermarsi. La capretta stramazza e una volta a terra si contorce, soffre, ma il ragazzo la colpisce di nuovo, ripetutamente, una, due, tre volte. La capretta indifesa perde i sensi, smette di respirare. L'informativa dei Carabinieri alla procura del tribunale dei minori di Roma ha consentito l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di "uccisione di animali", dei due adolescenti. Il pm dopo la visione del filmati ha disposto l'avvio delle indagini e i carabinieri hanno iniziato ad ascoltare tutti coloro che erano presenti alla festa di compleanno. Molti adolescenti invece di porre fine allo scempio, incitavano l'amico a non fermarsi. Il reato di «uccisione di animali» è disciplinato dall'articolo 544 bis del codice penale che prevede una reclusione da quattro a due anni per chi causa, «per crudeltà e senza necessità» la morte di un animale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare