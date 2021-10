Politica 404

Amministrative, l'ex premier Giuseppe Conte chiude la campagna elettorale del M5S a San Cataldo

Venerdì 8 ottobre, il leader del Movimento Cinque Stelle, sarà a San Cataldo a sostegno del candidato sindaco Comparato

Redazione

01 Ottobre 2021 16:55

"Il 10 Ottobre la nostra città tornerà al voto per scegliere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione comunale. A sostegno del nostro progetto, verrà a San Cataldo il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sarà un momento particolarmente significativo per la nostra comunità e vorremmo condividerlo con tutti. Appuntamento venerdì 8 ottobre, a partire dalle 17:30, in piazza Falcone Borsellino, insieme ai nostri candidati e a tutta la nostra squadra. Ma soprattutto, insieme al presidente Conte". A darne notizia è il candidato Sindaco sostenuto dal M5s e dal Pd, l'Avv. Gioacchino Comparato.



