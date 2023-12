Politica 1178

Amministrative Caltanissetta, nel centrodestra spunta la candidatura a sindaco di Angelo Failla: "Stanchi del balletto di Forza Italia"

In una nota fanno sapere di essere stanchi di questo balletto di Forza Italia che esprime solo "un candidato tanto caro all'onorevole di turno ma mai stato uomo del partito"

Redazione

23 Dicembre 2023

Si e riunito un comitato composto da professionisti, imprenditori, associazioni di volontariato, agricoltori, associazioni sportive teatrali e rappresentanti di quartiere. "Dopo avere atteso diverse settimane ed apprendendo dagli organi di stampa che ancora il centro destra non riesce ad esprimere un candidato sindaco - scrivono in una nota alla stampa - comunque dalle notizie che circolano, toccherebbe a Forza Italia la quale non riesce ad esprimere più candidati ma solamente uno, tanto caro all’onorevole di turno, candidato che non è stato mai uomo di Forza Italia 'compresi gli amici'. Stanchi di questo balletto ritieniamo necessaria la candidatura a sindaco Angelo Failla forzista della prima ora, con grande esperienza politica amministrativa ma soprattutto persona perbene che potrebbe unire non solo il centro destra ma anche personalità di aree diverse e comunque essere quel valore aggiunto che farebbe fare il salto di qualità alla coalizione e metterebbe a disposizione la sua esperienza di consigliere comunale ed ex assessore, capacità ad esclusivo servizio della propria città, sperando che i tantissimi simpatizzanti di qualsiasi area politica che sono dietro a questa candidatura convincano l’amico Angelo a scendere in campo e aiutare la coalizione a vincere. Qualcuno deve capire che non è più tempo di decisioni solitarie e egocentriche, sediamoci e uniti tentiamo di far vincere il centro destra e tutte quelle categorie e cittadini liberi che vogliono cambiare!!! Altrimenti saremo pronti a scendere in campo da soli con una lista civica".



