Amministrative a San Cataldo, il centrosinistra tenta di costituire un polo unito e compatto

Fervono gli incontri a San Cataldo in vista delle elezioni per le elezioni comunali. Il centrosinistra alla ricerca di un accordo

Redazione

26 Giugno 2021 13:01

Concretamente avviate, procedono speditamente a San Cataldo le trattative per la formazione di un polo di centrosinistra in contrapposizione a quello di centrodestra varato qualche giorno fa, che ha come riferimento l’on. Pagano. Incontri serrati, intensificatisi nelle ultime ore, vedono confrontarsi diverse forze politiche ed espressioni civiche: M5S Cittadinanzattiva, PD, Riprendiamoci la Città dell’ex Sindaco Modaffari, Le Spighe del già due volte candidato sindaco Giuseppe Scarantino, Libertà è Partecipazione, Metup 5S e Collettivo Letizia di Gianfranco Cammarata. Confronti avviati anche con Costruiamo il Futuro e Liberi e Forti, due altre formazioni civiche presenti nella tornata elettorale del 2014. Massimo riserbo sui nomi dei probabili candidati a sindaco anche se sembrano scontate, sulla scorta dei comunicati di questi ultimi giorni dei due movimenti di riferimento, la rinuncia di Modaffari e la terza riproposizione di Scarantino.

Scartato, almeno al momento, il ricorso a primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco, le diverse componenti proveranno nei prossimi giorni a trovare un’intesa su un nominativo gradito a tutte le forze dell’articolata compagine.



