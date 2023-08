Politica 442

Amministrative 2024 a Caltanissetta. FdI ferma sul nascere le fughe in avanti: "Il candidato espressione della coalizione"

Gli iscritti al partito di Giorgia Meloni hanno le idee ben chiare, ma aspettano gli alleati ed il programma che dovrà essere condiviso

Redazione

La calda estate della politica nissena tra candidature e gossip politici. Ma i componenti del circolo di Fratelli d’Italia mette subito le mani avanti: “Il nostro partito è inclusivo ma le fughe in avanti, non supportate e non condivise, non possono essere considerate un punto di forza, anzi tutt’altro”. Insomma i nomi che circolano in questi giorni su candidature in FdI sono al momento “bocciate”.

“Chi strumentalmente pensa, di essere parte del progetto di Fratelli d’Italia solo per fini elettorali ha di certo sbagliato partito e lo invitiamo a rendersene conto autonomamente evitandoci di intervenire ulteriormente in futuro. Certo, ci sentiamo lusingati dalle tante simpatie e disponibilità che il Fdi riscuote in autorevoli cittadini, ma nella vita, e ancor di più in politica, bisogna avere rispetto dei ruoli e delle gerarchie”, ci tengono a precisare i tesserati.

Il nome del candidato a sindaco però uscirà fuori dalla coalizione e dovrà essere espressione del progetto politico che si porterà avanti allo scopo di governare la città. “Il nome del candidato non verrà palesato sui social o tra i tavoli di un bar, ma mediante una conferenza stampa in cui saranno presenti le deputazioni regionali e nazionali, a riprova che la logica di Fratelli d’Italia è quella di un partito coeso e unito”.

Fratelli d’Italia, i partiti della coalizione e i movimenti civici, hanno ben chiaro che il centro destra unito è certamente vincente, operando nel rispetto reciproco e nella leale condivisione “raggiungeremo questo nostro obiettivo e daremo, finalmente, un governo autorevole alla nostra città”.



