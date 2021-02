Attualita 152

Pignatone (M5S): "No alle discariche di amianto nelle miniere di Milena e Bosco Palo"

Riunione a Serradifalco per ribadire lo stop ai centri di stoccaggio dell'amianto. Il problema deve essere ancora affrontato e risolto

Redazione

24 Febbraio 2021 12:18

“Sono intervenuto ieri sera, in collegamento telefonico dalla Camera dei Deputati, alla riunione tenutasi a Serradifalco per ribadire il “NO” ai centri di stoccaggio dell’amianto per le miniere di Milena e Bosco Palo, nel Nisseno.Un “NO” espresso ormai da mesi dall’intero territorio.

Noi non abbiamo dimenticato, il problema dello stoccaggio dell’amianto del territorio regionale deve essere ancora affrontato e risolto.

Mi rattrista il fatto che la Regione, anziché parlare di sviluppo, agricoltura moderna, investimenti, e pensare a fare ripartire il turismo o ancora, ad attrarre i fondi del Recovery Fund, paradossalmente si ricordi della nostra provincia solo per piazzare discariche in quello che potrebbe essere un unicum mondiale con percorsi naturalistici e archeologia industriale. Avvilente!

Bisogna agire adesso, perché poi sarà tardi. Una scelta che se non si porta avanti nell’immediato rischia di ipotecare in maniera seria e definitiva il nostro territorio, lasciando una pesante eredità alle future generazioni”. Così sui social il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.



