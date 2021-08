Eventi 243

"Amici della musica": a Caltanissetta concerto con il violoncellista Gabriele Maria Ferrante

L'appuntamento è per domenica alle 19, con ingresso libero, al museo interdisciplinare

Redazione

18 Agosto 2021 11:59

Nuovo appuntamento con i concerti della stagione musicale organizzata dall'associazione "Amici della musica" di Caltanissetta. Domenica protagonista del concerto sarà il giovane violoncellista Gabriele Maria Ferrante. Il concerto si terra' sempre presso il museo interdisciplinare di Caltanissetta elle ore 19, con ingresso libero. Gabriele Maria Ferrante consegue, all'età di 18 anni, il Diploma Accademico di Vecchio Ordinamento in Violoncello con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del Maestro Francesco Ferrarini presso il Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani. Nello stesso Conservatorio nel 2020 consegue, sempre con il massimo dei voti e la lode, la Laurea di II Livello in Composizione sotto la guida del Maestro Matteo Pittino.

Nato nel 2000, a 8 anni ha iniziato a studiare violoncello con Giovanni Sollima e composizione con Marco Betta presso il Conservatorio di Palermo; dal 2014 ha seguito diverse masterclass tenute dai violoncellisti Luca Fiorentini, Luca Signorini, Martin Löhre e Giovanni Gnocchi. Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali conseguendo sempre il primo premio e il primo premio assoluto. Ha fatto parte di diverse compagini orchestrali, occupando spesso il ruolo di primo violoncello, che lo hanno portato a suonare in diverse città italiane, in Cina, in Russia e a Malta. Ha suonato con il The Sensual Style Group, in duo con i pianisti Dario Sanguedolce, Domenico Piccichè e Antonino Averna, in quartetto e in altre formazioni cameristiche e da solista.

Ha partecipato a diverse incisioni di colonne sonore del padre, fra cui Over the Horizon (Edizioni RAI COM) e La voce negli occhi (Edizioni Diaphonia). È dedicatario di composizioni di autori contemporanei italiani e stranieri (fra cui Maurizio Balzola, Enzo Avitabile, Massimiliano Damerini, Gustavo Gini, Thoman Bramel) da lui eseguite in prima assoluta. Sung Yang Cheong, compositore e direttore d'orchestra coreano, dice di lui: «Prima di scrivere la Cello Sonata per Gabriele Maria Ferrante mi sono chiesto cosa avrei potuto comporre per un giovane violoncellista. Ma quando l'ho sentito suonare, non ho avuto più alcun dubbio. Ero così felice! Il suo suono era così potente, e allo stesso tempo morbido e delicato. Lui non suonava il violoncello, lui era il violoncello». Ha inaugurato la stagione concertistica 2014/15 dell'Auditorium RAI di Palermo suonando in duo con il pianista Massimiliano Damerini.

In seno alla stagione concertistica 2014/15 della Filarmonica Laudamo di Messina è stato protagonista del concerto Ferrante plays Ferrante eseguendo composizioni del padre dedicate al violoncello. All'età di 16 anni, ha superato la selezione per il ruolo di Violoncello dell'Orchestra Giovanile Siciliana della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, classificandosi primo con il massimo dei voti e ricoprendo il ruolo di Primo Violoncello per la stagione 2016/17 e ricevendo successivamente, a soli 19 anni, la sua prima scrittura dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Vincitore dell'International Grand Prize Virtuoso, si è esibitoda solista il 13 settembre 2019 nel prestigioso Musikverein di Vienna e, nel luglio 2021, a Lugano in seno al 25° Ticino Musica Festival.



