Ambiente: secondo un report della Cisl 270 Comuni siciliani sono a rischio dissesto idrogeologico

Sindacato: "Sono 320 mila le persone che risiedono in aree a rischio frane. Bene Schifani su piano Marshall ma serve sinergia"

"In Sicilia 270 comuni su 390 sono a rischio idrogeologico, 320 mila persone risiedono in aree a rischio di frane, perché l'isola è una delle zone più fragili del Paese Evitiamo di doverci leccare le ferite ogni volta che accadono calamità naturali come quelle di questi giorni, il territorio va messo in sicurezza subito". Lo dice il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti, che chiede al presidente della Regione, Renato Schifani e agli assessori all'Agricoltura e al Territorio, Luca Sammartino ed Elena Pagana, di riunire un vertice con le sigle sindacali.

"Da tempo sollecitiamo la giunta regionale a convocare le parti sociali per affrontare il tema del dissesto idrogeologico - aggiunge Scotti - ma a oggi questo confronto non è avvenuto. Accogliamo positivamente l'annuncio del governatore di una sorta di piano Marshall per mettere in sicurezza l'isola, ma è fondamentale lavorare in sinergia". Per la Fai Cisl Sicilia, vanno programmati interventi che vanno dal rilancio della forestazione al corretto utilizzo dei Consorzi di bonifica. "È un dato di fatto, scientificamente dimostrato - prosegue Scotti - che la tutela del patrimonio boschivo è un tassello imprescindibile nella prevenzione dal rischio frane, così come è cruciale il ruolo dei consorzi di bonifica che oltre a essere fondamentali per il settore agricolo, sono indispensabili per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei torrenti e dei corsi d'acqua".



