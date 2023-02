Cronaca 189

Ambiente, Mareamico: "La passerella realizzata tra le dune di Torre Salsa va smontata"

L'associazione spiega che un resort ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per montare la passerella ma avrebbe dovuto smantellarla a fine stagione

Redazione

"La scorsa estate la ditta Adler, che ha costruito un resort all'interno di un Sito di Interesse comunitario (Sic) e adiacente con la Riserva di Torre Salsa, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per costruire una lunghissima passerella dentro il bosco, al fine di permettere ai propri clienti di raggiungere la spiaggia sottostante. Tale passerella è stata realizzata conficcando centinaia di pali di legno dentro le alte dune di sabbia di Torre Salsa - tutelate dalla Comunità europea.

Questa opinabile autorizzazione prevedeva lo smontaggio della passerella alla fine della stagione estiva mentre invece, ancora oggi, questo obbrobrio è rimasto in loco". Lo denuncia l'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. Mareamico ha chiesto al Demanio marittimo e alla Capitaneria di porto di "far smontare immediatamente questa passerella, sanzionare la ditta concessionaria e, visto questo precedente, di non autorizzare mai più questa inutile e dannosa opera". (ANSA)



