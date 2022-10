Attualita 372

Amazon Prime Day 2022, appassionati di shopping on line: due giorni di offerte esclusive

Gli abbonati potranno ricevere i prodotti a prezzo scontato con la spedizione rapida in 24 ore

Redazione

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di shopping on line. Anche quest'anno Amazon ha lanciato il "Prime Day", a poche settimane dall’inizio della stagione natalizia. Durante due giorni (11-12 ottobre) di Prime Day i clienti Amazon Prime avranno accesso a tantissime offerte in tutte le categorie. Prime Day è iniziato in Italia alle 00:01 di martedì 11 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 12 ottobre.

I clienti Amazon Prime avranno l’opportunità di acquistare offerte esclusive e i principali prodotti nelle categorie giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina, dispositivi Amazon. Chi non è ancora cliente Amazon Prime può iscriversi, o iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, alla pagina www.amazon.it/primeday per partecipare a Prime Day. Gli abbonati potranno ricevere i prodotti a prezzo scontato con la spedizione rapida in 24 ore. L'evento durerà solo quarantotto ore e vedrà migliaia di prodotti on line. Non sarà facile, quindi, scovare gli sconti migliori. Spazio quindi alle abilità degli internauti, pronti a cogliere l'affare giusto ed a mettere a segno l'acquisto scontato dell'oggetto scelto.(Gds.it)



