Amazon assume magazzinieri, ecco le sedi di lavoro e come presentare la domanda

Si tratta di assunzioni come magazzinieri nei centri di distribuzione di alcune regioni italiane

Redazione

Nuova selezione di personale da parte di Amazon. Si tratta di assunzioni come magazzinieri nei centri di distribuzione di alcune regioni italiane, ovvero Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. Le selezioni saranno condotte da agenzie del lavoro che si occupano di ricerca del personale, come Randstad, Adecco, GiGroup e Manpower.

Mansioni da svolgereLe sedi di lavoro sono a Colleferro, Passo Corese, Torrazza, Castel San Giovanni, Cividade al Piano, Vercelli, Agognate, Castelguglielmo - San Bellino. Lo stipendio iniziale sarà pari a 1.680 euro lordi, con turni di lavoro adattabili e un manager di riferimento. Coloro che verranno assunti per ricoprire il ruolo di magazzinieri e addetti allo smistamento, dovranno ricevere, smistare e stoccare i prodotti, imballare e spedire gli ordini attraverso l'utilizzo di uno scanner, gestire tutti i prodotti Amazon. Dovranno muoversi fra le varie postazioni, nel rispetto delle regole di sicurezza, ed eventualmente anche sollevare pacchi per un massimo di 15 chili.

COME PRESENTARE LA DOMANDA. Occorre collegarsi al sito web di Amazon che rimanda a quello di agenzie esterne che raccolgono le candidature. Dopo l'invio, si potrebbe essere chiamati per un colloquio a distanza ed eventualmente avvisati sulla data di inizio del lavoro. Lo scorso 11 novembre, a Palermo, è entrato in funzione il deposito di smistamento Amazon nel quartiere Brancaccio, su una superficie di 8mila metri quadrati (la scorsa estate è avvenuta la selezione del personale). Il centro di distribuzione Amazon e i centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti. Il sito serve i clienti residenti nella Sicilia occidentale e, in particolare, nel capoluogo dell’isola e nelle città di Trapani e Caltanissetta. L’insediamento logistico di Palermo si aggiunge al deposito Amazon già operativo nella città di Catania.(Gds.it)



