Cronaca 1150

Altro guasto lungo la condotta di Siciliacque: ecco i tre comuni che rimangono quasi a secco

Disagi sono previsti in alcune zone di Riesi, Mazzarino e Gela

Redazione

Siciliacque comunica di aver interrotto le forniture idriche ai comuni di Gela, Mazzarino e Riesi a causa di un guasto alla condotta. Ne consegue che: Nel comune di Riesi non ci sarà distribuzione nella zona alta, servita dal serbatoio Ancipa. La distribuzione resta invariata nelle restanti zone. Nel comune di Mazzarino non potrà essere garantita la distribuzione nella zona Mercadante. La distribuzione resta invariata nelle restanti zone. Nel comune di Gela non potrà essere garantita la distribuzione delle seguenti zone: Caposoprano alto e basso, San Giacomo alto e basso, Fondo Iozza, Scavone alto e basso. La distribuzione resta invariata nelle restanti zone.



