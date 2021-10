Sport 104

Altro colpo di mercato della Nissa, potenziato il centrocampo: arriva Taormina

La carriera di Giovanni Taormina è ricca di presenze in squadre di prestigio, dove ha sempre avuto un ruolo di spicco

Redazione

15 Ottobre 2021 14:24

La Nissa si rituffa nel mercato e mette a segno un grande colpo! Stamane, il presidente Arialdo Giammusso ha definito il tesseramento di Giovanni Taormina, centrocampista, classe 1988 di Agrigento. La carriera di Giovanni è ricca di presenze in squadre di prestigio, dove ha sempre avuto un ruolo di spicco, per la professionalità e le indiscusse doti tecniche. Ha militato nella Sampdoria, nel Como, nel Sorrento, nell’Alessandria, nella Civitanovese, nell’Andria e nel Viareggio. In Sicilia ha indossato le maglie di Akragas, Canicattì, Paternò, Licata, Gela e Favara. Il suo tesseramento doveva concretizzarsi la scorsa stagione ma poi si è bloccato tutto a causa dell’imperversare della pandemia.



