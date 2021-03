Sport 65

Altro colpo di mercato della Nissa: arriva a Caltanissetta Luca Maione, centrocampista

Il giovane calciatore ha sempre militato nel Nord Italia ma ha deciso di trasferirsi in Sicilia perché affascinato dal progetto ambizioso della Nissa

Redazione

11 Marzo 2021 17:10

Continuano i colpi di mercato della Nissa in vista della ripresa ormai imminente del campionato di Eccellenza. Il presidente Arialdo Giammusso e il ds Giancarlo Bonsignore, hanno definito l’ingaggio di un forte centrocampista, Luca Maione, 22 anni, che ha sempre militato nei campionati dilettantistici del nord Italia. Maione è nato calcisticamente a Ferrara; nelle giovanili della Spal, poi il passaggio al Padova, grazie all’interessamento del talent scout Alessandro Molon, scopritore di Alex Del Piero. Luca nelle ultime tre stagioni ha militato nell’Argentana (Eccellenza Romagna), ma vanta presenze anche in Serie D con il Levico Terme (Trentino Alto Adige). Il centrocampista ha quindi deciso di trasferirsi in Sicilia, perché affascinato dal progetto ambizioso della Nissa che ritiene una delle società più prestigiose del panorama calcistico siciliano.



