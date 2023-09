Salute 2888

All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta si inaugura il nuovo reparto di Gastroenterologia

Si trasferirà in un'ala completamente ristrutturata, in un ambiente più moderno e confortevole

Redazione

Lunedì 18 settembre 2023, alle ore 09:00, al 6° piano dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, si terrà l'inaugurazione dei nuovi locali della Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia. "Il reparto - scrive il commissario straordinario dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone - si trasferirà in un'ala completamente ristrutturata e ampliata, che consentirà di accogliere i pazienti in un ambiente più confortevole e moderno per la diagnosi e il trattamento delle patologie gastroenterologiche. L’inaugurazione sarà un’occasione per visitare i nuovi ambienti, incontrare il team medico e celebrare il nostro impegno continuo nel fornire un’assistenza di qualità alla nostra comunità".



