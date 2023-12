Salute 889

All'ospedale di Gela eseguito intervento innovativo su una paziente con tumore al seno: ridurrà il rischio di sviluppare linfedema post-operatorio

Si tratta dell'anastomosi linfatico-venosa profilattica. Ad eseguirlo i chirurghi Giuseppe Di Martino, Maurizio Ristagno, Luigi Montesano ed Emanuele Cammarata

Redazione

È stato eseguito per la prima volta nella Provincia Nissena nel presidio ospedaliero "Vitorio Emanuele" di Gela, l'Anastomosi Linfatico-Venosa Profilattica, un intervento chirurgico all'avanguardia. L'intervento è stato condotto dal team della Breast Unit su una paziente affetta da carcinoma mammario. L'obiettivo dell'equipe composta dal responsabilità dell'unità Giuseppe Di Martino, dal chirurgo senologo Maurizio Ristagno e dai chirurghi plastici Luigi Montesano ed Emanuele Cammarata è stato quello di ridurre il rischio di sviluppare il linfedema post-operatorio dell'arto superiore, una complicanza invalidante dopo il trattamento chirurgico del carcinoma mammario.

Ciò è stato reso possibile grazie a una convenzione attiva da due anni, fortemente voluta dal Commissario Straordinario, Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, e dall’allora Direttore del Presidio, Dott. Luciano Fiorella, attualmente Direttore Sanitario Aziendale, tra l’ASP di Caltanissetta e il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Una sinergia che garantisce interventi di oncoplastica ricostruttiva immediata per tutte le pazienti affette da carcinoma mammario che vengono operate a Gela, contribuendo in modo significativo alla prevenzione del rischio di sviluppare linfedema post-operatorio dell'arto superiore.

L'intervento, che ha avuto una durata di circa tre ore, si è concluso con successo, dimostrando l'efficacia della tecnica oggetto di ricerca scientifica grazie alle moderne tecnologie disponibili presso il nosocomio. Un risultato che sottolinea l'eccellenza delle strutture sanitarie sicilianee consolida ulteriormente il ruolo di prestidio del presidio Vittorio Emanuele nell'offrire cure all'avanguardia. Un sentito ringraziamento è rivolto anche al Direttore Medico di Presidio, il Dott. Alfonso Cirrone Cipolla, e al Responsabile della U.O.C di Anestesia e Rianimazione, il Dott. Salvatore Damante, che hanno potuto contare sulla competenza professionale e la disponibilità dell'intero Gruppo Operatorio e Anestesiologico del presidio Gelese. In particolare, l'Anestesista Dott.ssa Federica Carfì ha collaborato con il Dott. Giuseppe Caccamo e con gli infermieri strumentisti Salvatore Bunetta, Paola La Paglia, Rocco Portelli, insieme ad altri membri del team come la Case Manager Ketty Smecca, Angela Antona e il personale della chirurgia.



