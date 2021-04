Cronaca 513

Allontanarono lavoratore dall'attività commerciale: due fratelli di Resuttano assolti dall'accusa di violenza privata

Secondo l'accusa, I. A di 39 anni, e I. S. di 36 anni, avrebbero costretto con violenza l’operaio a lasciare il lavoro e l’abitazione a lui concessa ad uso gratuito

Redazione

29 Aprile 2021 07:29

Il giudice del tribunale di Caltanissetta, Nicoletta Frasca, ha assolto due fratelli di Resuttano dall’accusa di violenza privata. I fatti si sarebbero avvenuti all’interno di una attività commerciale dove un lavoratore sarebbe stato cacciato dal luogo di lavoro dopo avere litigato con un collega. Secondo l'accusa, I. A di 39 anni, e I. S. di 36 anni, avrebbero costretto con violenza l’operaio a lasciare il lavoro e l’abitazione a lui concessa ad uso gratuito. Il Pm aveva chiesto la condanna dei due a sei mesi di reclusione. Il giudice, accogliendo le richieste del difensore, l'avvocato Vincenzo Ricotta li ha assolti per tenuità del fatto. Per Un altro imputato, G. C. difeso dall’avvocato Danilo Tipo, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione della querela.



