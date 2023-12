Attualita 320

All'istituto "Martin Luther King" di Caltanissetta "Un albero carico di libri - Incontri letterari natalizi per alunni e insegnanti"

I libri degli autori dell’evento sono stati presentati recentemente alla fiera delle case editrici indipendenti "Più libri, più liberi"

Redazione

16 Dicembre 2023 08:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/allistituto-martin-luther-king-di-caltanissetta-un-albero-carico-di-libri---incontri-letterari-natalizi-per-alunni-e-insegnanti Copia Link Condividi Notizia

All'Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, per la quarta annualità, si è tenuto l’evento online - “Un albero carico di … Libri - Incontri letterari natalizi per alunni e insegnanti”, in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma. Tale attività è legata ad un ampio progetto “da Libriamoci al Maggio dei Libri” dal titolo “Il libro: Dalla scrittura alla pubblicazione - Alla scoperta di generi e autori”. Il programma di questa tappa è stato articolato nel modo seguente: Saluti della preside Daniela Rizzotto; Presentazione degli autori da parte dell’editrice Angela Cristofaro; Intervento dell’autrice, artista e illusionista Stefania Mariani che ha presentato e letto alcuni passi delle sue due pubblicazioni “Gunilla e il Regno sommerso” e “Filastrocche Natalose”; Intervento dell’autore e docente Salvatore Siina che ha presentato e letto alcuni estratti della sua ultima creatura letteraria “Il teatro a modo mio … Scrivere testi e allestire spettacoli a misura di bambino”; Intervento dell’autrice, attrice, ballerina e psicologa attiva nella ricerca sulla danzaterapia Maria Sofia Palmieri, la quale ha presentato e letto alcuni passi del suo volume “La notte Bianca”. Ha moderato gli interventi il docente Funzione strumentale Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Salvatore Siina. I libri degli autori dell’evento sono stati presentati recentemente alla fiera delle case editrici indipendenti “Più libri, più liberi” che si è tenuta a Roma presso l’Eur dal 6 al 10 dicembre 2023. I testi letti erano adatti alle età degli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e cioè Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Nella parte finale dell’incontro gli alunni e i docenti hanno avuto la possibilità di dialogare con gli autori e di soddisfare le loro curiosità. La preside ha voluto sottolineare l’importanza della lettura, utile alla crescita formativa della persona. L’incontro si è concluso tra gli applausi di gradimento da parte degli alunni. La prossima tappa degli incontri letterari al King avverrà nel mese di gennaio 2024 per "La giornata internazionale dell’Educazione"



All'Istituto Comprensivo "M. L. King" di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, per la quarta annualità, si è tenuto l'evento online - "Un albero carico di ? Libri - Incontri letterari natalizi per alunni e insegnanti", in collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing di Roma. Tale attività è legata ad un ampio progetto "da Libriamoci al Maggio dei Libri" dal titolo "Il libro: Dalla scrittura alla pubblicazione - Alla scoperta di generi e autori". Il programma di questa tappa è stato articolato nel modo seguente: Saluti della preside Daniela Rizzotto; Presentazione degli autori da parte dell'editrice Angela Cristofaro; Intervento dell'autrice, artista e illusionista Stefania Mariani che ha presentato e letto alcuni passi delle sue due pubblicazioni "Gunilla e il Regno sommerso" e "Filastrocche Natalose"; Intervento dell'autore e docente Salvatore Siina che ha presentato e letto alcuni estratti della sua ultima creatura letteraria "Il teatro a modo mio ? Scrivere testi e allestire spettacoli a misura di bambino"; Intervento dell'autrice, attrice, ballerina e psicologa attiva nella ricerca sulla danzaterapia Maria Sofia Palmieri, la quale ha presentato e letto alcuni passi del suo volume "La notte Bianca". Ha moderato gli interventi il docente Funzione strumentale Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa Salvatore Siina. I libri degli autori dell'evento sono stati presentati recentemente alla fiera delle case editrici indipendenti "Più libri, più liberi" che si è tenuta a Roma presso l'Eur dal 6 al 10 dicembre 2023. I testi letti erano adatti alle età degli alunni dei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo e cioè Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Nella parte finale dell'incontro gli alunni e i docenti hanno avuto la possibilità di dialogare con gli autori e di soddisfare le loro curiosità. La preside ha voluto sottolineare l'importanza della lettura, utile alla crescita formativa della persona. L'incontro si è concluso tra gli applausi di gradimento da parte degli alunni. La prossima tappa degli incontri letterari al King avverrà nel mese di gennaio 2024 per "La giornata internazionale dell'Educazione"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare