All'istituto "Martin Luther King" di Caltanissetta gli alunni piantano bulbi di crocus in ricordo degli ebrei morti durante l'olocausto

I crocus fioriscono proprio alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, nel periodo prossimo alla Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto

Redazione

Si è conclusa ieri all’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta la settimana dedicata al “Progetto Crocus” che ha visto la partecipazione degli alunni di tutte le classi. Il Dirigente scolastico Prof.ssa Daniela Rizzotto, la referente del progetto Prof.ssa Manuela Azzurra Fasulo, collaborata dalla Prof.ssa Fabiola Cammarata e i docenti tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito della fondazione Holocaust Education Ireland che ha fornito all’istituto, bulbi di crocus gialli da interrare in ricordo del milione e mezzo di bambini ebrei che sono deceduti durante l’Olocausto e delle migliaia di bambini che sono stati vittime delle atrocità naziste.

Questo fiore giallo evoca il colore della Stella di David, che gli ebrei dovevano indossare durante il regime nazista; i crocus fioriscono proprio alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, nel periodo prossimo alla Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto, il 27 gennaio. Il progetto è stato per gli alunni dell’istituto una bellissima occasione di crescita e di confronto; grazie alla lettura di brani in prosa, di poesie, di testimonianze, all’esecuzione di brani musicali, alla realizzazione di disegni e alla produzione di canzoni e di elaborati di diverso genere hanno avuto l’opportunità di mettere in campo tutte le loro risorse personali e le loro competenze. La partecipazione al Progetto Crocus ha rappresentato un modo concreto per presentare agli alunni l’Olocausto e per sensibilizzarli sui pericoli del razzismo e di tutte le forme di pregiudizio e di discriminazione.



