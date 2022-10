Attualita 312

All'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta studenti stranieri per il progetto "Migratory Birds"

Si è dato vita ad una nuova comunità, dove regna il concetto di inclusione

Redazione

"Migratory Birds" è il titolo del progetto Erasmus+ che l'IISS "L.Russo" di Caltanissetta ha svolto nel 2021-22 insieme ad una scuola spagnola e ad una greca. Titolo molto appropriato, se si considera l'apertura di ali che ne è derivata per più di 100 alunni coinvolti nelle varie attività proposte. Nell'ultima settimana di settembre, il Russo ha ospitato i partner stranieri per l'ultima mobilità prevista, che ha anche rappresentato il momento conclusivo. Il progetto è stato curato dal DS, prof.ssa Maria Rita Basta, e dai proff. Michele Calà, Maria Stella Giunta e Giuseppina Pilotta, ma tutti i docenti delle classi 2A economico, 2A, 2B e 2C linguistico, proprio come in una macchina complessa perfettamente sincronizzata, hanno offerto il proprio contributo alla realizzazione di ogni sorta di attività linguistica, artistica e turistica, contribuendo, in tal modo, alla buona riuscita di una fase del progetto che richiede grande attenzione ai dettagli. Al di là dell'armonia, delle lacrime di commozione versate da studenti, famiglie ospitanti e docenti, al di là di fatiche e preoccupazioni, di gioia e soddisfazioni, rimane la certezza di avere dato vita ad una nuova comunità, dove regna il concetto di inclusione e dove sono stati apposti dei punti fermi che ognuno di noi potrà sempre considerare come riferimento certo lungo il proprio cammino di cittadini europei. God bless Erasmus!



