All'istituto Alberghiero di Caltanissetta nuovi laboratori, aule innovative e digitalizzazione

Attrezzature di ultima generazione per i laboratori di pasticceria, gelateria e pizzeria

Redazione

L’Istituto Alberghiero “Sen. A. Di "Rocco" di Caltanissetta sta vivendo un momento di rinnovamento che resterà nella storia, proiettandosi nel futuro della formazione tecnica e pratica per i suoi studenti grazie a un doppio maxi investimento da oltre 500mila euro. Sono infatti circa €103.000 i fondi dedicati alla strutturazione di Aule innovative e €125.000 circa quelli dedicati alla strutturazione dei Laboratori, entrambi provenienti dal PNRR, mentre ammonta a €60.000 euro l'investimento per il completamento del cablaggio di Istituto e Convitto, e circa a €250.000 i fondi provenienti dal PON FESR per il rinnovamento dei Laboratori di settore in chiave innovativa ed eco-sostenibile.

Investimenti che stanno cambiando il volto dell’Istituto, che così potrà proporre un’Offerta Formativa, sia nelle discipline dell’Area generale sia nelle discipline d’indirizzo, orientata all’eccellenza e che hanno consentito l’acquisto di diversi apparecchiature 4.0, digitali, innovative, green e connesse in rete: cucine, sale ristorante e bar trasformati, con attrezzature finalizzate ad una formazione tecnica d’avanguardia, che anticipa le tendenze della neo-ristorazione. Nello specifico, sono stati rinnovati i 2 Laboratori di Cucina della Scuola con l’introduzione di attrezzature di ultima generazione per il laboratorio di pasticceria, il laboratorio di gelateria e il laboratorio di pizzeria con forno refrattario per pizza Napoletana capace di raggiungere i 500 gradi centigradi.

Inoltre con i finanziamenti PNRR saranno a breve realizzate: Aule innovative, che consentiranno di rimodulare metodologie ed attività didattiche realizzando sempre di più l’esperienza della personalizzazione, del Peer-to-Peer, del lavori di gruppo, del compito di realtà; Laboratori di Accoglienza Turistica, per i quali sono stati acquistati, tra gli altri, programmi per la gestione alberghiera che simulano le nuove tendenze del turismo contemporaneo, Laboratori di Informatica e di Lingue, sempre più necessarie in un Istituto, come l’Alberghiero “Sen. A. Di Rocco” che fa dell’internazionalizzazione un’esperienza fondamentale per gli Studenti e le Studentesse.

Da non dimenticare, infine, il completamento e il rinnovamento del cablaggio di tutto l’Istituto, e in particolare del Convitto che, dunque, ora è del tutto coperto da una rete wifi messa a disposizione dei Convittori e delle Convittrici per ogni attività di studio e di svago nelle ore consentite. Intanto l’Istituto si prepara a inaugurare gli Open Day previsti per il prossimo fine settimana, il 16 e 17 Dicembre, e, successivamente per il 14 , 20 e 28 Gennaio 2024: laboratori aperti, esperienze di realtà virtuale, esperimenti scientifici, esperienze linguistiche, percorsi degustazione food & beverage, dove gli ospiti saranno coinvolti alla scoperta delle prossime frontiere dell’arte bianca, del food processing e del bartending.



