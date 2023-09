All'istituto Alberghiero di Caltanissetta il premio per l'Eccellenza dell'Imprenditoria italiana nel mondo

Attualita 231

All'istituto Alberghiero di Caltanissetta il premio per l'Eccellenza dell'Imprenditoria italiana nel mondo

Ad aggiudicarsi il prestigioso premio gli studenti Gioacchino Cummo e Marco Giordano

Redazione

30 Settembre 2023 09:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/allistituto-alberghiero-di-caltanissetta-il-premio-per-leccellenza-dellimprenditoria-italiana-nel-mondo Copia Link Condividi Notizia

L'Istituto Professionale Alberghiero dell'IIS Sen. A. Di Rocco, diretto dalla Dirigente reggente Laura Zurli, ha preso parte alla 1° Edizione della Fiera del Comparto dell’Agricoltura, Agroalimentare, Enogastronomia ed Affini, kermesse organizzata dalla Confederazione Italiana Piccole e Medie Imprese, a Nola, in provincia di Napoli.

Gli studenti Gioacchino Cummo e Marco Giordano, frequentanti la 5°A, accompagnati dal prof. Michelangelo Terrazzino, con la collaborazione dei docenti I.T.P dell’Istituto e il supporto dell’Associazione Italiana Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta, hanno effettuato un cooking show di piatti tipici del territorio nisseno, destando curiosità e grande partecipazione per lo stand allestito. Gli allievi, con grande orgoglio e soddisfazione della Dirigente e dei docenti dell'Istituto, si sono aggiudicati il premio per l’Eccellenza dell’Imprenditoria Italiana nel mondo.



L'Istituto Professionale Alberghiero dell'IIS Sen. A. Di Rocco, diretto dalla Dirigente reggente Laura Zurli, ha preso parte alla 1° Edizione della Fiera del Comparto dell'Agricoltura, Agroalimentare, Enogastronomia ed Affini, kermesse organizzata dalla Confederazione Italiana Piccole e Medie Imprese, a Nola, in provincia di Napoli. Gli studenti Gioacchino Cummo e Marco Giordano, frequentanti la 5°A, accompagnati dal prof. Michelangelo Terrazzino, con la collaborazione dei docenti I.T.P dell'Istituto e il supporto dell'Associazione Italiana Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta, hanno effettuato un cooking show di piatti tipici del territorio nisseno, destando curiosità e grande partecipazione per lo stand allestito. Gli allievi, con grande orgoglio e soddisfazione della Dirigente e dei docenti dell'Istituto, si sono aggiudicati il premio per l'Eccellenza dell'Imprenditoria Italiana nel mondo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare