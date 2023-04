Attualita 129

All'istituto Alberghiero di Caltanissetta gli studenti incontrano i Maestri del Lavoro

E’ seguito l’importante intervento, per un saluto agli studenti all’inizio dell’incontro, del Tenente dei Carabinieri Simone Di Monaco

Redazione

Si è svolto nelll’Aula Magna Istituto Superiore Alberghiero "Senatore di Rocco" di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Giuseppina Terranova, un Incontro di “Testimonianza Formativa” condotto dal Consolato Provinciale dei “Maestri del Lavoro” di Caltanissetta guidato dal Console Mdl Francesco Cagnina e rivolto agli studenti delle classi 4° dell’Istituto. Continua così con un altro “Intervento Formativo”, il 4° di questo anno scolastico, l’attività di sensibilizzazione sull’importanza dei percorsi formativi di preparazione al lavoro collegate con le attività del PCTO, del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta.

Dopo le relative presentazioni fatte dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Terranova, e del Console Provinciale Mdl Francesco Cagnina, l’incontro è iniziato con un Videofilmato della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro durante la consegna delle Stelle al Merito al Quirinale, che illustra in maniera molto chiara come viene conferita l’Onorificenza della Stella al Merito da parte del Presidente della Repubblica, e quindi chi sono i Maestri del Lavoro.

E’ seguito l’importante intervento, per un saluto agli studenti all’inizio dell’incontro, del Tenente dei Carabinieri Simone Di Monaco, tra l’altro molto impegnato negli incontri con gli studenti di diversi Istituti, al quale è stato donato il “Calendario Storico” del Consolato Provinciale ed il Libro del Maestro Defraia. Nel corso del quale il Tenente ha trattato importanti e attuali temi come la cultura dello studio, dell’impegno costante, della legalità. Dove ha anche sottolineato l’esempio dei Maestri del Lavoro, i quali con il loro lavoro e l’impegno si sono particolarmente distinti in efficienza ed innovazione in diversi campi, migliorando l’efficienza ed i metodi di lavoro.

L’incontro formativo è proseguito col Maestro Cav. Lillo Defraia, che ha trattato l’importante “Tradizione Nissena dei Dolci”, “I Dolci Conventuali”, “Il Dolce Surfaro”, creato dal Maestro Defraia proprio in onore ai lavoratori delle nostre “Miniere di Zolfo”. Argomenti molto interessanti e pertinenti con gli studenti dell’Alberghiero. E’ seguito l’intervento del Mdl Dott. Letterio Iachetta, sulla “Sicurezza Informatica”, “I Pericoli della Rete e Possibili Difese”. Argomenti molto interessanti ed attuali, che oggi è indispensabile conoscere.

Poi l’intervento del Console Francesco Cagnina su “Etica del Lavoro”, Disciplina che studia e regola i comportamenti umani. Infatti ogni persona per orientarsi nella vita ha bisogno di valori e norme: senza principi e senza regole non sono possibili né l’esistenza singola, né la convivenza civile. Dal momento che ogni persona interagisce con l’ambiente e/o con altre persone, l'Etica si manifesta in ogni nostra azione. Sono seguite anche le testimonianze dei Maestri Giuseppe Carrubba e Michele Foderà, sulle loro esperienze lavorative nello loro rispettive Aziende di provenienza. Tutti argomenti molto interessanti per gli Studenti dell’I.I.S.

In chiusura, il Console Mdl Francesco Cagnina ha sottolineato come le future scelte che faranno i ragazzi dopo il diploma, se proseguire con gli studi universitari, o entrare nel mondo del lavoro, siano molto importanti per il loro futuro. Così il seminario si è concluso con un confronto con gli studenti, sottolineando l’importanza della formazione continua per il consolidamento e l’innovazione delle proprie competenze professionali.

La Preside Prof.ssa Giuseppina Terranova, al quale è stato donato il “Calendario Storico” del Consolato ed il referente Pcto, hanno ringraziato i relatori: Mdl Francesco Cagnina, Mdl Calogero Defraia, Mdl Letterio Iachetta, Mdl Giuseppe Carrubba e Mdl Michele Foderà, per la qualità dei loro interventi e per l’interesse suscitato negli studenti.

Il Consolato Prov.le di Caltanissetta



