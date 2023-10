Attualita 413

All'Ipsia "Galileo Galilei" di Caltanissetta conclusi gli esami di abilitazione per futuri ottici

La Commissione Esaminatrice ha espresso grande soddisfazione per l'eccellente livello di preparazione dei candidati

Redazione

Conclusi gli esami di Abilitazione all'esercizio della professione di OTTICO. Gli studenti hanno così completato il percorso d'Istruzione Professionale di OTTICO frequentato all'IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Loredana Schillaci.

I candidati hanno sostenuto prove mirate per accertare le competenze in uscita relative alle seguenti discipline professionalizzanti:

-Discipline sanitarie;

-Ottica e ottica applicata;

-Esercitazioni di Optometria;

-Esercitazioni di Contattologia;

-Esercitazioni di Lenti Oftalmiche;

-Lingua Inglese;

-Diritto e Legislazione socio-sanitaria.

La Commissione Esaminatrice ha espresso grande soddisfazione per l'eccellente livello di preparazione dei candidati, sia teorica sia tecnico-professionale . Risultato non casuale, considerato l’elevato numero di ore che gli studenti hanno trascorso, durante i cinque anni di studi, nei laboratori di settore ottico dell'IPSIA Galileo Galilei, opportunità che ha consentito loro di conoscere ed utilizzare attrezzature e dispositivi moderni ed all'avanguardia.

Fondamentale è stata anche l'esperienza lavorativa in Apprendistato di I Livello che gli studenti hanno realizzato presso attività commerciali di Ottica, nel corso del quarto e quinto anno, esperienza che per alcuni si è conclusa con l’assunzione e la stipula di un contratto di lavoro. L’Abilitazione conseguita dagli studenti consentirà loro di esercitare la professione di OTTICO in Italia e nell'Unione Europea. Gli studenti che hanno conseguito l’Abilitazione sono: Salvatore Chiolo, Alessandra Di Dio, Emmanuel Di Falco, Simone Di Francesco, Francesco Landolina, Erika Lipani, Giuseppe Lipari, Chiara Oliva, Francesca Pirrera, Asia Vasapolli.



