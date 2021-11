Salute 1007

All'hospice di San Cataldo impiantato il primo Picc-Port a una paziente delle Marche

L'intervento, eseguito dal Vascular Team, consentirà alla giovane donna di fare le terapie mediche conservando il patrimonio venoso

Redazione

Il Vascolar Access Team dell'ospedale "Maddalena Raimondi" di San Cataldo ha eseguito il primo impianto di PICC-PORT a una giovane paziente, proveniente dalle Marche, che potrà così usufruire di tutte le terapie mediche di cui necessita, grazie ad un device di alta efficacia che non darà alcun fastidio alla donna, vista la particolarità del dispositivo completamente impiantabile nel sottocute. Grande la soddisfazione della paziente, S. S. che ha ringraziato il Team per la riuscita dell'impianto. Il Vascular Access Team fa parte dell'U.O.S.D. Hospice di cui è responsabile il Dr. Giuseppe Mulè che, insieme al responsabile del Team Implanter Dr. Rosario Paradiso, è collaborato dai due specialist i Dott. Calogero Di Prima e Marcello Palermo. Il dottore Mulè e il suo staff ringraziano la direzione strategica per il supporto alle nuove procedure.



