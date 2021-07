Caldo, allerta rossa per rischio incendi in mezza Sicilia: Caltanissetta tra le più esposte

Cronaca 319

Caldo, allerta rossa per rischio incendi in mezza Sicilia: Caltanissetta tra le più esposte

L'allerta rossa, di livello 3 di rischio (il più altro), indica la possibilità di un ondata di calore

Redazione

11 Luglio 2021 09:31

Allerta rossa per rischio incendi oggi in mezza Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta di 24 ore nella giornata di domenica 11 luglio. Quattro le province più a rischio, col "bollino rosso": Palermo, Agrigento, Enna e Caltanissetta. L'allerta rossa, di livello 3 di rischio (il più altro), indica la possibilità di un ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). "Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio", raccomanda la protezione civile. Nel resto dell'Isola, allerta arancione, livello 2, più basso ma comunque di "pre-allerta".



