Allerta gialla a Vulcano, Musumeci costantemente informato dalla Protezione Civile

Il vulcano si risveglia dopo 133 anni. Nelle ultime settimane sono state rilevate delle variazioni dei parametri

Redazione

02 Ottobre 2021 21:04

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è costantemente informato dalla Protezione civile regionale sulla situazione dell'isola di Vulcano, dopo la dichiarazione di livello di allerta “giallo” da parte del Dipartimento di Protezione civile nazionale, in seguito alle variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime settimane dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dall’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente.

La Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina, sta seguendo, tramite il monitoraggio dell’Ingv, l’evoluzione della situazione. A fini precauzionali, come stabilito durante la riunione straordinaria convocata questa mattina, supporterà il Comune di Lipari per aggiornare le procedure di emergenza e il piano comunale di protezione civile, verificare la funzionalità dei moli e delle aree di protezione civile. Insieme con Ingv supporterà i Comuni delle Eolie nella informazione alla popolazione.



