Cronaca 1164

Allerta arancione per la giornata di domani: riaperta l'autostrada A19 Palermo - Catania

Il documento della Protezione civile regionale per domenica 21 maggio

Redazione

20 Maggio 2023 16:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/allerta-arancione-per-la-giornata-di-domani-riaperta-lautostrada-a19-palermo---catania- Copia Link Condividi Notizia

La protezione civile regionale ha lanciato l'allerta arancione in tutta l'isola per la giornata di domani, le uniche zone rosse sono relative alla provincia di Messina. Nel frattempo l'Anas ha aperto l'autostrada A19 Palermo - Catania che era stata chiusa al transito a causa delle raffiche di vento. Domani sono previste precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati generalmente moderati. A causa del maltempo diverse manifestazioni organizzate in provincia sono state spostate a data da destinarsi. Un'ordinanza per la giornata di domani 21 maggio è stata emessa dal sindaco Lucio Greco.



La protezione civile regionale ha lanciato l'allerta arancione in tutta l'isola per la giornata di domani, le uniche zone rosse sono relative alla provincia di Messina. Nel frattempo l'Anas ha aperto l'autostrada A19 Palermo - Catania che era stata chiusa al transito a causa delle raffiche di vento. Domani sono previste precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati generalmente moderati. A causa del maltempo diverse manifestazioni organizzate in provincia sono state spostate a data da destinarsi. Un'ordinanza per la giornata di domani 21 maggio è stata emessa dal sindaco Lucio Greco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare