Sport 80

Allenamento di rugby delle selezioni regionali under 16 e 17: prima volta del "Marco Tomaselli" di Caltanissetta 'vestito' per la palla ovale

Il Ds Lo Celso: "Faremo ancora più attività. Questo è un anno di transizione perché avere la casa pronta a metà stagione di certo non ha agevolato la nostra attività"

Redazione

17 Febbraio 2023 16:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/allenamento-di-rugby-delle-selezioni-regionali-under-16-e-17-prima-volta-del-marco-tomaselli-di-caltanissetta-per-la-palla-ovale Copia Link Condividi Notizia

Prima vestizione ufficiale da rugby per il “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. L’occasione è stata determinata dall’allenamento regionale delle selezioni isolane under 16 e 17 organizzato dalla Fir Sicilia. L’impianto sportivo del capoluogo nisseno, nella nuova veste, per la sua favorevole collocazione geografica si propone, strategicamente, come centro del rugby siciliano La Nissa Rugby ha messo anche a disposizione la club house, l’assistenza sanitaria e si è fatta carico del terzo tempo. In contemporanea sono stati anche effettuati i consueti allenamenti delle categorie under 9 e 11 della società nissena, impegnate nei raggruppamenti federali regionali.

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso ha sottolineato: “Finalmente il 14 febbraio abbiamo potuto svolgere la prima attività federale e ufficiale al Tomaselli. Come già evidenziato per noi sarà un anno di transizione perché avere “casa pronta” a metà stagione di certo non ha agevolato la nostra attività. Cercheremo da oggi in poi di svolgere ancor più ‘lavoro’ con tutte le categorie a disposizione. Ringraziamo chi in passato ha creduto in noi e ci ha sostenuto: l’ex presidente della Fir Sicilia Orazio Arancio e l’ex Amministrazione Ruvolo. Non dimentichiamo il lavoro svolto dall’attuale sindaco Roberto Gambino, e dalla sua Giunta, e dal geometra Sardo: si sono adoperati per la realizzazione delle tracciature ed il posizionamento dei pali. E per finire un vigoroso grazie al presidente nazionale Fir Marzio Innocenti, quello regionale, Gianni Saraceno, l’architetto Flavio Figuretti Responsabile sicurezza impianti sportivi ed il Presidente commissione impianti Fir Giulio Donati”.



Prima vestizione ufficiale da rugby per il "Marco Tomaselli" di Caltanissetta. L'occasione è stata determinata dall'allenamento regionale delle selezioni isolane under 16 e 17 organizzato dalla Fir Sicilia. L'impianto sportivo del capoluogo nisseno, nella nuova veste, per la sua favorevole collocazione geografica si propone, strategicamente, come centro del rugby siciliano La Nissa Rugby ha messo anche a disposizione la club house, l'assistenza sanitaria e si è fatta carico del terzo tempo. In contemporanea sono stati anche effettuati i consueti allenamenti delle categorie under 9 e 11 della società nissena, impegnate nei raggruppamenti federali regionali. Il direttore sportivo Andrea Lo Celso ha sottolineato: "Finalmente il 14 febbraio abbiamo potuto svolgere la prima attività federale e ufficiale al Tomaselli. Come già evidenziato per noi sarà un anno di transizione perché avere "casa pronta" a metà stagione di certo non ha agevolato la nostra attività. Cercheremo da oggi in poi di svolgere ancor più ?lavoro' con tutte le categorie a disposizione. Ringraziamo chi in passato ha creduto in noi e ci ha sostenuto: l'ex presidente della Fir Sicilia Orazio Arancio e l'ex Amministrazione Ruvolo. Non dimentichiamo il lavoro svolto dall'attuale sindaco Roberto Gambino, e dalla sua Giunta, e dal geometra Sardo: si sono adoperati per la realizzazione delle tracciature ed il posizionamento dei pali. E per finire un vigoroso grazie al presidente nazionale Fir Marzio Innocenti, quello regionale, Gianni Saraceno, l'architetto Flavio Figuretti Responsabile sicurezza impianti sportivi ed il Presidente commissione impianti Fir Giulio Donati".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare