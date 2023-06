Eventi 434

Alle "Mura Timolontee" di Gela il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza

Il concerto si aprirà con la "Preghiera del Finanziere" cantata dal solista M.llo Ludovica Zunnino

Redazione

Domani, 26 giugno alle 20 nel parco urbano delle “Mura Timoleontee”, si terrà il concerto della Banda Musicale del Corpo appositamente giunta a pieno organico da Roma, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Lo spettacolo, organizzato insieme al Comune di Gela e con il supporto di ENI, costituisce un ponte ideale tra le celebrazioni del 249° Anniversario di vita del Corpo e l’80° Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia, le cui prime vittime sono state proprio alcuni finanzieri in servizio nella provincia. L’ingresso al concerto è gratuito a partire dalle 19.15.

Il concerto si aprirà con la “Preghiera del Finanziere” cantata dal solista M.llo Ludovica Zunnino, e proseguirà con una successione di brani ispirati alla tradizione siciliana interpretati dal soprano Liliana Aiera, originaria di San Cataldo, laureata in canto lirico al Conservatorio Pergolesi di Fermo con la massima votazione dinanzi ad una commissione di grande spessore musicale e docente di Flauto traverso all’istituto Comprensivo “L. Radice” di Caltanissetta, plesso “Rosso di San Secondo”.



