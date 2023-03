Politica 306

Alle aree industriali di Caltanissetta 2,5 milioni di euro per i depuratori, Mancuso: "Dalla giunta regionale un segnale di grande attenzione"

Si tratta di interventi che porranno fine ad una lunga serie di problemi delle aree industriali, che avevano portato anche, nel 2021, ad alcuni provvedimenti di sequestro

Redazione

La Giunta di Governo regionale ha approvato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per lavori di ripristino dell’impianto di depurazione della Zona Industriale di Caltanissetta in C/da Calderaro e dell’impianto di depurazione San Cataldo Scalo. Si tratta di interventi che porranno fine ad una lunga serie di problemi delle aree industriali, che avevano portato anche, nel 2021, ad alcuni provvedimenti di sequestro. “Da parte della Giunta regionale – afferma il deputato nisseno Michele Mancuso – viene un segnale di grande attenzione al nostro territorio e alle sue imprese, per il quale voglio ringraziare in particolare il Presidente Schifani e gli Assessori Tamajo e Di Mauro.”

“Affrontare in modo organico il problema delle depurazione in linea con le normative vigenti – prosegue Mancuso – permetterà di realizzare finalmente anche per le aree industriali un Servizio idrico integrato, mettendo a disposizione degli insediamenti produttivi un maggiore quantitativo di acqua e, in generale, un servizio più efficiente". “Il Governo Schifani – conclude Mancuso – conferma di mantenere impegni assunti, un Governo del Fare a servizio del nostro territorio e per la rinascita della nostra città.”



