Attualita 236

All'Ars passa la legge sulle royalties per il gas: il 30% andrà ai comuni di Gela, Butera e Licata

L'entusiasmo del sindaco Lucio Greco, ma rilancia: "È il primo passo, preso si può arrivare al 50%"

Redazione

«La Regione approva una norma di giustizia, il dovuto riconoscimento delle royalties per l’estrazione del gas naturale nei campi off shore. È un primo importante segnale, un risultato per il quale ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, la deputazione locale e le forze politiche. Questo provvedimento costituisce la prova del fatto che, quando si lavora di squadra, i risultati arrivano e premiano il territorio. Al di là dei colori politici». Lo dice il sindaco, Lucio Greco, dopo la notizia dell’avvenuta approvazione della norma sulle royalties.

La quota contenuta nella norma è pari al 30 per cento, non «fino al 30 per cento», come inizialmente ipotizzato. E riguarda tutte le attività estrattive che saranno avviate a partire dal 2024. Greco, per primo, aveva avanzato la richiesta di un riconoscimento di un indennizzo, a titolo compensativo, anche per il gas naturale, non solo per gli idrocarburi, come già accade.

Un provvedimento molto atteso dai comuni di Gela, Butera e Licata, alla luce dell'imminente avvio dell'attività nei campi del gas Argo e Cassiopea, dai quali deriverà un'importante quota di royalties.

«Mi auguro - dice il sindaco - che quello approvato in sede regionale sia solo il primo passo e che presto si possa arrivare al 50 per cento delle royalties. È il modello Basilicata quello al quale ci siamo ispirati sin dall’inizio, quando avanzammo per primi la proposta sui ristori legati all’estrazione del gas. Continueremo a chiederlo con forza nelle sedi opportune. Gela oggi festeggia un risultato importante. Ma non ci fermiamo. Sin da subito saremo al lavoro per altre nuove importanti misure per la città di Gela».



