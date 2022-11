Cronaca 608

Allarme terrorismo nei cieli d'Italia. La Francia chiude lo spazio aereo e il volo Atene-New York torna indietro

I media locali parlano di un passeggero sospetto segnalato dalla Cia e sono scattati i protocolli di sicurezza in mare

Redazione

Un Boeing 777 di Emirates con 246 persone a bordo (228 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio) decollato ad Atene e diretto a New York è stato costretto a tornare in Grecia, mentre si trovava sopra la Sardegna, dopo un allarme terrorismo lanciato dalle autorità elleniche. Non è al momento chiaro cosa abbia portato all’alert — i media locali parlano di un passeggero sospetto segnalato dalla Cia — ma la comunicazione ha di certo fatto scattare i protocolli di sicurezza in mezza Europa. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera in un articolo a firma di Leonardo Berberi.

Fonti italiane spiegano al Corriere che una volta che il velivolo si trovava nello spazio aereo italiano il Centro di controllo d’area di Brindisi — che confina con quello greco — ha ricevuto dai colleghi di Atene l’allarme terrorismo. A quel punto i controllori italiani hanno trasmesso la comunicazione d’emergenza ai francesi — perché il volo EK209 si stava dirigendo intanto verso la Corsica — quando proprio dal Centro di controllo d’area responsabile, quello di Marsiglia, è arrivato il divieto a proseguire verso di loro. Fino a questo momento l’aereo ha seguito la rotta che era stata autorizzata da Eurocontrol, proseguono le fonti. L'articolo completo a questo link https://www.corriere.it/cronache/22_novembre_10/allarme-cieli-d-italia-allarme-terrorismo-un-volo-emirates-francia-chiude-spazio-l-aereo-torna-indietro-92f95562-6139-11ed-9673-ac2373e240f3.shtml



