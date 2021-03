Attualita 21

Allarme sociale a Gela, il prefetto di Caltanissetta in visita al Comune per affrontare le emergenze della città

Il prefetto Chiara Armenia, ha rimarcato che ci teneva tanto a venire a Gela "perchè troppo spesso se ne parla in negativo, ed è un peccato

Redazione

25 Marzo 2021 17:06

Il nuovo Prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, in visita questa mattina al Comune di Gela. Dopo che, nei giorni scorsi, a seguito di una serie di gravi episodi, il Sindaco Lucio Greco ha parlato di un vero e proprio allarme sociale, il prefetto ha subito voluto far tappa in città e confrontarsi con il Primo Cittadino sui tanti problemi e le tante emergenze in atto.Il Prefetto, nel sottolineare come sia arrivata da poco e sia ancora nella fase di conoscenza del territorio, ha rimarcato che ci teneva tanto a venire a Gela “perchè troppo spesso se ne parla in negativo, ed è un peccato.

Ci sono molti aspetti positivi e vanno esaltati, oltre ai paesaggi mozzafiato e alla vivacità della gente. Speriamo che questi elementi emergano sempre di più e collaboreremo per il risveglio che questa città merita. La capacità di rialzarsi c'è, e noi, come Prefettura, vi saremo vicini”. Un incontro a porte chiuse, quello tra Greco e il nuovo Prefetto, al termine del quale il Sindaco ha pubblicamente voluto ringraziare la dottoressa Armenia, della quale ha apprezzato la disponibilità nel voler sostenere l'attività dell'amministrazione per i tanti problemi che è chiamata a dover affrontare. “Con spirito di reciproca collaborazione – ha dichiarato - potremo affrontare tutte le emergenze. Sua Eccellenza conosce bene e apprezza la nostra comunità e le bellezze della città, che però, e su questo ci siamo trovati d'accordo, vanno valorizzate di più e nel modo giusto, in primis attraverso quelli che lei stessa ha definito percorsi di legalità”.



