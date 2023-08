Cronaca 293

Allarme diossina a Palermo: dato 35 volte oltre la norma

Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'Arpa Sicilia che ha eseguito i nuovi esami di campionamento

Redazione

E'di 35 volte superiore ai valori massimi consentiti la presenza di diossina nell'aria in alcune zone di di Palermo, dopo l'incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto dell'Arpa Sicilia che ha eseguito i nuovi esami di campionamento dell'ambiente. In via Inserra il primo dato registrato il 24 luglio era di 939 grammi per metro cubo. Dopo i 300 scatta l'allarme. Adesso quello del 25 luglio nei pressi di Villa delle Ginestre in via Castellana, nel quartiere Borgo Nuovo, sale a 3.531 grammi per metro cubo. La durata del campionamento è stata di 48 ore. (ANSA)



