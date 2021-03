Cronaca 950

Allarme a Palermo, conti on line svuotati: donna perde 70mila euro. Non aprire messaggi o mail sospette

In molti sono finiti nella rete degli hacker degli istituti bancari. Cliente truffato dopo aver aperto il conto

Redazione

03 Marzo 2021 13:19

Conti svuotati di 400 euro ma anche di 10 o 70 mila euro a Palermo. Da mesi anziani, ma in alcune circostanze pure giovani e perfino imprese, sono finiti nella rete degli hacker degli istituti bancari. Casi su casi, come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

L’amara sorpresa arriva pure dopo avere aperto un sms o cliccato su un link via mail pensando siano stati inviati dal proprio istituto di credito e invece si casca in pieno e volontariamente nel raggiro.

"Solo negli ultimi due mesi sto seguendo dieci cause con richieste di risarcimento legate a frodi sui conti bancari - dice l’avvocato Alessandro Palmigiano -. C’è stato un aumento vertiginoso di truffe e di molte neppure si viene a conoscenza perché il cliente preferisce non intraprendere la strada giudiziaria, ma mi risulta che sopratutto da quando è scoppiata la pandemia ci sia un aumento di casi, ormai quotidiani". E c'è il caso di una sessantenne che ha perso oltre 70 mila subito dopo aver aperto il conto "e senza neppure inserire ancora codici tutto il denaro è sparito. Siamo in causa", racconta Palmigiano.



Conti svuotati di 400 euro ma anche di 10 o 70 mila euro a Palermo. Da mesi anziani, ma in alcune circostanze pure giovani e perfino imprese, sono finiti nella rete degli hacker degli istituti bancari. Casi su casi, come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

L’amara sorpresa arriva pure dopo avere aperto un sms o cliccato su un link via mail pensando siano stati inviati dal proprio istituto di credito e invece si casca in pieno e volontariamente nel raggiro.

"Solo negli ultimi due mesi sto seguendo dieci cause con richieste di risarcimento legate a frodi sui conti bancari - dice l’avvocato Alessandro Palmigiano -. C’è stato un aumento vertiginoso di truffe e di molte neppure si viene a conoscenza perché il cliente preferisce non intraprendere la strada giudiziaria, ma mi risulta che sopratutto da quando è scoppiata la pandemia ci sia un aumento di casi, ormai quotidiani". E c'è il caso di una sessantenne che ha perso oltre 70 mila subito dopo aver aperto il conto "e senza neppure inserire ancora codici tutto il denaro è sparito. Siamo in causa", racconta Palmigiano.



News Successiva Orrore del traffico illegale di specie selvatiche: pappagalli vivi chiusi in bottiglie di plastica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare