Cronaca 434

Allagamenti e disagi a Gela, periferie in ginocchio: domani le scuole rimarranno chiuse

Buona parte dei quartieri di Gela che sono alla periferia della città ed il lungomare sono allagati

Redazione

16 Novembre 2021 18:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/allagamenti-e-disagi-a-gela-periferie-allagate-domani-le-scuole-rimarranno-chiuse Copia Link Condividi Notizia

"A seguito delle violente e abbondanti piogge che hanno colpito nel pomeriggio la nostra città, mi sono immediatamente attivato, insieme al dirigente, arch. Tonino Collura, e alla Protezione Civile per intervenire dove sono stati segnalati disagi e allagamenti, soprattutto in via Venezia e sul lungomare. Siamo operativi e in allerta, e stiamo seguendo l’evoluzione, come sempre, passo dopo passo". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Anche per domani, mercoledì 17 novembre, il bollettino del dipartimento della Protezione Civile regionale ci pone in zona arancione per quanto riguarda il rischio idro-geologico. Pertanto, vi anticipo che sto per firmare l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado"



"A seguito delle violente e abbondanti piogge che hanno colpito nel pomeriggio la nostra città, mi sono immediatamente attivato, insieme al dirigente, arch. Tonino Collura, e alla Protezione Civile per intervenire dove sono stati segnalati disagi e allagamenti, soprattutto in via Venezia e sul lungomare. Siamo operativi e in allerta, e stiamo seguendo l'evoluzione, come sempre, passo dopo passo". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Anche per domani, mercoledì 17 novembre, il bollettino del dipartimento della Protezione Civile regionale ci pone in zona arancione per quanto riguarda il rischio idro-geologico. Pertanto, vi anticipo che sto per firmare l'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare